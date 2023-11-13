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Герреро самовільно покинув розташування Зорі після матчу з Маккабі

Причиною цього міг стати конфлікт з Кривенцовим
Вчора 23:37 213 0
Герреро самовільно покинув розташування Зорі після матчу з Маккабі
#Едуардо Герреро, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Форвард Зорі Едуардо Герреро за власною ініціативою залишив розташування команди після матчу 4-го туру групового етапу Ліги конференцій проти Маккабі Тель-Авів (1:3).

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Панамець отримав виклик до національної команди, куди мав поїхати після матчу 14-гр туру УПЛ з ЛНЗ, який відбувся у неділю, 12 листопада.

Проте нападник полетів у розташування Панами 10-го числа прямо з Любліна, де пройшов матч з Маккабі.

Причиною цього міг стати конфлікт у перерві матчу на той момент ще з головним тренером команди Валерієм Кривенцовим.

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