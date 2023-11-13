Суарес отримав виклик до збірної Уругваю вперше з чемпіонату світу-2022

17 листопада Уругвай зіграє проти Аргентини, а 21-го - з Болівією

Джерело - Чемпіон.

Форвард Греміо Луїс Суарес отримав виклик у збірну Уругваю на матчі кваліфікації ЧС-2026 у листопаді.

Про це повідомляє твіттер національної команди.

Для 36-річного нападника це перший виклик у розташування збірної після ЧС-2022, де Уругвай не вийшов з групи.

17 листопада Уругвай зіграє проти Аргентини, а 21-го - з Болівією.

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Lista de jugadores citados por Marcelo Bielsa para los partidos frente a Argentina y Bolivia.



📌 Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26™#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/MBkpeZJyVV — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 13, 2023

Нагадаємо, Мората обійшов Суареса та Рівалдо за кількістю голів у Лізі чемпіонів.

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