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Власник ЧФР: Коноплянка стане нашою секретною зброєю в плей-оф

Сьогодні 17:41 185 0
Власник ЧФР: Коноплянка стане нашою секретною зброєю в плей-оф
#Євген Коноплянка, #ЧФР Клуж

Джерело - prosport.ro.

Євген Коноплянка отримує мало ігрового часу через отриману травму.

Про це заявив власник команди Нелу Варга.

"Хочу повідомити вам про ситуацію з Євгеном Коноплянкою. Я говорив з ним, а він спілкувався з теренером. Йому не пощастило з травмою. Щоразу, коли він мав повноцінно повернутися, з’являлися проблеми.

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Тож я вирішив не наполягати, щоб не витрачати на нього гроші. Я маю виплачувати зарплату, причому немалу, тому хочу отримувати вигоду від присутності цього гравця в ЧФР. Тому я терпляче ставився до нього. Коли саме Коноплянка вступить у гру – це повідомить тренер.

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Коноплянка одужав, і я запевняю вас, він стане нашою секретною зброєю в плей-оф. Ми підписали його, щоб додати у якості. Ви побачите, що в плей-оф він буде нашим основним гравцем", – сказав Нелу Варга.

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