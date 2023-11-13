Чорноморець вирішив бойкотувати спілкування з медіа через суддівство

Чорноморець незадоволений суддівством матчу проти Руха

Джерело - Чемпіон.

Головного тренера Чорноморця Романа Григорчука не було на флешінтерв'ю після матчу чемпіонату України проти Руха (2:3).

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Головний тренер одеського клубу Роман Григорчук та президент Володимир Генінсон дійшли до рішення відтепер бойкотувати спілкування з медіа через суддівство. Це принципова позиція клубу, що тепер команда не говоритиме з журналістами.

В одеситів є позиція - або українські арбітри не вміють судити, або вони мають неприязнь до Чорноморця, або діють за чиєюсь вказівкою. Поки це не буде розв’язано - клуб відмовляється спілкуватися з медіа.

Команда в матчі з Рухом вела в рахунку 2:1, але після вилучення пропустила два голи.

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