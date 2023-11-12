Ліверпуль розгромив Брентфорд: результати матчів 12 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 листопада, у 12-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Англії - АПЛ

12 тур, 12 листопада

Астон Вілла - Фулгем 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 27 Робінсон (авт), 2:0 - 42 Макгінн, 3:0 - 64 Воткінс, 3:1 - 70 Хіменес

Брайтон - Шеффілд Юнайтед 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Адінгра, 1:1 - 74 Вебстер (авт)

Вест Гем - Ноттінгем 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Пакета, 1:1 - 44 Авонії, 1:2 - 63 Еланга, 2:2 - 65 Боуен, 3:2 - 88 Соучек

Ліверпуль - Брентфорд 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Салах, 2:0 - 62 Салах, 3:0 - 74 Жота

Українець Єгор Ярмолюк на 72-ій хвилині матчу вийшов на заміну у складі Брентфорда.

Сьогодні, 12 листопада, в 12 турі АПЛ відбудеться ще один матч:

18:30. Челсі - Манчестер Сіті

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