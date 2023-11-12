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Клермон та Мец здобули перемоги: результати матчів 12 туру Ліги 1

Сьогодні 18:05 207 0
Клермон та Мец здобули перемоги: результати матчів 12 туру Ліги 1
#Ланс, #Лілль, #Ліон, #Марсель, #Ренн, #Тулуза

Джерело - Чемпіон.

12 листопада у 12-му турі французької Ліги 1 відбулося три матчі.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
12 тур, 12 листопада

Клермон - Лор’ян 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 69 Ніколсон

Лілль - Тулуза 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Йоро, 1:1 - 65 Даллінга

Мец - Нант 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 3 Ден Керхоф, 1:1 - 12 Сімон, 2:1 - 28 Елісор, 3:1 - 85 Асоро

Сьогодні, 12 листопада, у французькій Лізі 1 відбудеться ще два матчі:

18:05. Ренн - Ліон 

21:45. Ланс - Марсель

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