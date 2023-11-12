Мілан може підписати Довбика

Італійський футбольний клуб Мілан зацікавлений у підписанні 26-річного українського форварда іспанської Жирони Артема Довбика.

Про це повідомляє Spazio Milan.

Італійці розглядають українця як заміну 37-річному французькому нападникові Олів'є Жіру.

Джерело також вірить, що Довбик стане для россонері новим Андрієм Шевченком, який виступав за міланську команду з 1999 до 2006 та з 2008 по 2009 роки.

Керівництво Мілана готове поборотися за українця, хоча розуміє, що трансфер обійдеться щонайменше 20 мільйонів євро.

Проте у компетентності джерела варто сумніватися, оскільки замість фотографії Довбика Spazio Milan прикріпив зображення Олександра Зубкова.

У сезоні 2023/24 Довбик відіграв за "Жирону" у 14 матчах у всіх турнірах, у яких забив 7 голів та віддав 6 асистів.