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Мілан зацікавився німецьким вундеркіндом

Вчора 22:40 232 0
Мілан зацікавився німецьким вундеркіндом
Фото Getty Images
#Мілан

Джерело - isport.ua.

Італійський Мілан бажає посилити лінію півзахисту, підписавши Ассана Уедраого, за яким стежать уже понад рік.

Про це повідомляє Calciomercato.

У послугах 17-річного хавбека також зацікавлені Баварія, РБ Лейпциг і Ліверпуль.

Колектив Стефано Піолі хоче отримати Уедраого вже цієї зими, хоча Шальке, за який виступає Ассан, не збирається відпускати свій головний актив до закінчення цього сезону. 

Джерело зазначає, що в контракті футболіста прописана сума відступних у розмірі 12 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Поттер може замінити Піолі на посаді головного тренера Мілана.

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