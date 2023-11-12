Мілан зацікавився німецьким вундеркіндом

Італійський Мілан бажає посилити лінію півзахисту, підписавши Ассана Уедраого, за яким стежать уже понад рік.

Про це повідомляє Calciomercato.

У послугах 17-річного хавбека також зацікавлені Баварія, РБ Лейпциг і Ліверпуль.

Колектив Стефано Піолі хоче отримати Уедраого вже цієї зими, хоча Шальке, за який виступає Ассан, не збирається відпускати свій головний актив до закінчення цього сезону.

Джерело зазначає, що в контракті футболіста прописана сума відступних у розмірі 12 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Поттер може замінити Піолі на посаді головного тренера Мілана.