Інгулець розгромив Кремінь, Карпати розібралися з Агробізнесом: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12-го листопада, відбулося 8 матчів у межах 16-го туру Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
16 тур, 12 листопада
Діназ - ФСК Маріуполь 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 40 Старенький. 1:1 - 45+2 Батальський (пен)
Хуст - Нива Бузова 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 74 Паламар
Чернігів - Вікторія 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Машталір, 0:2 - 74 Галенко (пен), 0:3 - 78 Галенко
Буковина - Епіцентр 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Мороз, 0:2 - 68 Беженар
СК Полтава - Гірник-Спорт 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 27 Вівдич, 2:0 - 37 Щербак, 3:0 - 49 Щербак, 4:0 - 67 Вівдич, 90+1 Чертокєв
Інгулець - Кремінь 5:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 13 Козак, 2:0 - 16 Квасов, 3:0 - 18 Козак, 3:1 - 50 Галоян, 4:1 - 76 Квасов, 5:1 - 81 автогол Діхтярук
Карпати - Агробізнес 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 17 Невес, 2:0 - 35 Бабогло, 3:0 - 74 Чачуа
Лівий берег - МФК Металург 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 27 Когут
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