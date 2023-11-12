Головне
Динамо в більшості переграло Кривбас у 14 турі УПЛ
Сьогодні 15:38 304
Збірна України переграла Нідерланди у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг
Сьогодні 16:40 80
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Сьогодні 16:31 19535
Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського
Сьогодні 16:17 36927
Коваленко забив переможний гол-красень у ворота Наполі
Сьогодні 16:17 180
Інгулець розгромив Кремінь, Карпати розібралися з Агробізнесом: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 16:00 338
Зоря несподівано програла ЛНЗ Черкаси в 14 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 224
Гол Коваленка приніс Емполі сенсаційну перемогу над Наполі: результати матчів Серії А
Сьогодні 15:29 425
Перейра нокаутував Прохазку у поєдинку за вакантний титул UFC
Сьогодні 08:37 317
Жирона з голом Довбика переграла Райо Вальєкано, Реал із Луніним розгромив Валенсію Яремчука: результати 13 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 1637 1
Прямі трансляції

Інгулець розгромив Кремінь, Карпати розібралися з Агробізнесом: результати матчів Першої ліги

Результати 16-го туру Першої ліги
Сьогодні 16:00 338 0
Інгулець розгромив Кремінь, Карпати розібралися з Агробізнесом: результати матчів Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12-го листопада, відбулося 8 матчів у межах 16-го туру Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга
16 тур, 12 листопада

Діназ - ФСК Маріуполь 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 40 Старенький. 1:1 - 45+2 Батальський (пен)

Хуст - Нива Бузова 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 74 Паламар

Чернігів - Вікторія 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Машталір, 0:2 - 74 Галенко (пен), 0:3 - 78 Галенко

Буковина - Епіцентр 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Мороз, 0:2 - 68 Беженар

СК Полтава - Гірник-Спорт 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 27 Вівдич, 2:0 - 37 Щербак, 3:0 - 49 Щербак, 4:0 - 67 Вівдич, 90+1 Чертокєв

Інгулець - Кремінь 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 13 Козак, 2:0 - 16 Квасов, 3:0 - 18 Козак, 3:1 - 50 Галоян, 4:1 - 76 Квасов, 5:1 - 81 автогол Діхтярук

Карпати - Агробізнес 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Невес, 2:0 - 35 Бабогло, 3:0 - 74 Чачуа

Лівий берег - МФК Металург 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 27 Когут

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 19535
Відео дня: Миколенко забив гол уже на 1-й хвилині матчу АПЛ Відео дня: Миколенко забив гол уже на 1-й хвилині матчу АПЛ 5234
Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ 30589
Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського 36927
Лунін врятував Реал від гола під час виходу сам на сам у матчі Ла Ліги Лунін врятував Реал від гола під час виходу сам на сам у матчі Ла Ліги 3215
Кривбас - Динамо: де дивитися матч УПЛ Кривбас - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2832
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13246
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 60828
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 59741 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 302820
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25459 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16845