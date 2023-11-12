Беллінгем пройде обстеження в розташуванні збірної Англії

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем відновиться від травми після паузи на міжнародні матчі.

Про це заявив тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Беллінгем вирушить в Англію для обстеження, але невдовзі повернеться. Якщо він не зміг зіграти проти Валенсії, то не зможе зіграти й за Англію. Протягом кількох наступних тижнів йому потрібно попрацювати над зміцненням плеча. Джуд буде готовий до гри після міжнародної перерви", – сказав Анчелотті.