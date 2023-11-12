Коваленко - у запасі Емполі на матч з Наполі

Джерело - Чемпіон.
Емполі завітає в гості до Наполі в межах 12-го туру італійської Серії А.
Українець Віктор Коваленко залишився у запасі гостей на цей матч.
Alle 12.30 allo #StadioDiegoArmandoMaradona la sfida contro il Napoli; ecco la formazione scelta da mister Andreazzoli ⬇— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) November 12, 2023
EMPOLI: Berisha; Caputo, Cacace, Bereszynski, Cancellieri, Fazzini, Ranocchia, Cambiaghi, Maleh, Luperto, Ismajli pic.twitter.com/VjGkk8Xkko
Гра розпочнеться о 13:30 за київським часом.
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