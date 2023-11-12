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Коваленко - у запасі Емполі на матч з Наполі

Гра розпочнеться о 13:30 за київським часом
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Коваленко - у запасі Емполі на матч з Наполі
#Емполі, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Емполі завітає в гості до Наполі в межах 12-го туру італійської Серії А.

Українець Віктор Коваленко залишився у запасі гостей на цей матч.

Гра розпочнеться о 13:30 за київським часом.

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