Олександрія - Верес 1:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги Олександрія вдома обіграла Верес.
Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 11 листопада
Гол: 1:0 - 84 Альвіна
Попередження: Логінов, 40, Шостак, 43, Скорко, 57 – Жуліо Сезар, 27, Вовченко, 62, Яго, 71, Балан, 85
Олександрія: Шевченко – Копина, Логінов, Савченко, Скорко – Плакса (Кравченко, 87), Шостак, Сігеєв (Кулаковський, 69) – Шулянський (Базаєв, 90+2), Погорілий (Кулаков, 69), Джевані (Безерра, 69).
Верес: Когут – Вовченко (Шевченко, 67), Жуліо Сезар, Курко, Балан – Кучеренко, Кухарук (Світюха, 89) – В. Шарай (Ковалюк, 89), Яго (Блізніченко, 80), Шестаков – Гайдучик (Гакман, 80).
Раніше Ворскла переграла Оболонь, а Полісся дотиснуло Металіст 1925.
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