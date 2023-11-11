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Олександрія - Верес 1:0: огляд матчу

Огляд матчу Олександрія - Верес
Вчора 22:40 176 0
Олександрія - Верес 1:0: огляд матчу
#Верес, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги Олександрія вдома обіграла Верес.

Чемпіонат України - УПЛ

14 тур, 11 листопада

Олександрія - Верес 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 84 Альвіна

Попередження: Логінов, 40, Шостак, 43, Скорко, 57 – Жуліо Сезар, 27, Вовченко, 62, Яго, 71, Балан, 85

Олександрія: Шевченко – Копина, Логінов, Савченко, Скорко – Плакса (Кравченко, 87), Шостак, Сігеєв (Кулаковський, 69) – Шулянський (Базаєв, 90+2), Погорілий (Кулаков, 69), Джевані (Безерра, 69).

Верес: Когут – Вовченко (Шевченко, 67), Жуліо Сезар, Курко, Балан – Кучеренко, Кухарук (Світюха, 89) – В. Шарай (Ковалюк, 89), Яго (Блізніченко, 80), Шестаков – Гайдучик (Гакман, 80).

Раніше Ворскла переграла Оболонь, а Полісся дотиснуло Металіст 1925.

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