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Оболонь - Ворскла 0:1: огляд матчу

Огляд матчу Оболонь - Ворскла
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Оболонь - Ворскла 0:1: огляд матчу
#Оболонь, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Оболонь поступилась Ворсклі у матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги. 

Чемпіонат України - УПЛ

14 тур, 11 листопада

Оболонь - Ворскла 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 67 Степанюк

Оболонь: Кичак – Осман, Дубко, Карась, Лук'янчук (Черненко 88), Фатєєв (Нагієв 88) – Слободян, Приймак, Мороз – Краснопір (Груша 79), Суханов (Тарануха 67)

Ворскла: Ісенко – Крупський, Корнієнко, Павлюк, Пердута – Якубу, Челядін – Кане, Нестеренко (Хрипчук 88), Феліпе – Степанюк

Попередження: Мороз 60, Приймар 90+4 – Павлюк 55, Челядін 90+4

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