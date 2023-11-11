Оболонь - Ворскла 0:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Оболонь поступилась Ворсклі у матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 11 листопада
Голи: 0:1 - 67 Степанюк
Оболонь: Кичак – Осман, Дубко, Карась, Лук'янчук (Черненко 88), Фатєєв (Нагієв 88) – Слободян, Приймак, Мороз – Краснопір (Груша 79), Суханов (Тарануха 67)
Ворскла: Ісенко – Крупський, Корнієнко, Павлюк, Пердута – Якубу, Челядін – Кане, Нестеренко (Хрипчук 88), Феліпе – Степанюк
Попередження: Мороз 60, Приймар 90+4 – Павлюк 55, Челядін 90+4