Головне
Суд продовжив Шуфричу строк тримання під вартою до 15 грудня
Вчора 14:30 648 1
Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ
Сьогодні 19:36 2125
Жирона з голом Довбика переграла Райо Вальєкано: результати 13 туру Ла-Ліги
Сьогодні 19:17 677
Евертон з голом Миколенка обіграв Крістал Пелес, Арсенал з голом Зінченка розібрався з Бернлі: результати 12 туру АПЛ
Сьогодні 19:03 853
Олександрія перемогла Верес у 14 турі УПЛ
Сьогодні 18:57 258
Полісся дотиснуло Металістом 1925 у 14 турі УПЛ
Сьогодні 18:28 273
Ворскла переграла Оболонь у 14 турі УПЛ
Сьогодні 18:15 228
Відео дня: Миколенко забив гол уже на 1-й хвилині матчу АПЛ
Сьогодні 17:40 2369
Український дует знову запалює: Довбик забив гол за Жирону з передачі Циганкова
Сьогодні 16:08 1344
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 12:26 19044
Прямі трансляції

Боруссія Д поступилась Штутгарту: результати 11 туру Бундесліги

Результати 11 туру Бундесліги
Сьогодні 18:36 218 0
Боруссія Д поступилась Штутгарту: результати 11 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 11-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

11 тур, 11 листопада

Аугсбург - Гоффенгайм 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Вегхорст, 1:1 - 53 Демірович

Баварія - Гайденгайм 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Кейн, 2:0 - 44 Кейн, 2:1 - 67 Кляйндінст, 2:2 - 70 Бесте, 3:2 - 72 Геррейро, 4:2 - 85 Чупо-Мотінг 

Дармштадт - Майнц 0:0

Штутгарт - Боруссія Дортмунд 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 36 Фуллькруг, 1:1 - 42 Ундав, 2:1 - 83 Гірассі (пен)

Сьогодні відбудеться ще один матч:

19:30 Бохум - Кельн

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ 2125
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19044
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 141385
Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги 2385 1
Відео дня: Миколенко забив гол уже на 1-й хвилині матчу АПЛ Відео дня: Миколенко забив гол уже на 1-й хвилині матчу АПЛ 2369
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 10893
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3856
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13106 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 302786
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36658
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2517 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 54761