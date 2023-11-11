Боруссія Д поступилась Штутгарту: результати 11 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 11-го туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
11 тур, 11 листопада
Аугсбург - Гоффенгайм 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 23 Вегхорст, 1:1 - 53 Демірович
Баварія - Гайденгайм 4:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Кейн, 2:0 - 44 Кейн, 2:1 - 67 Кляйндінст, 2:2 - 70 Бесте, 3:2 - 72 Геррейро, 4:2 - 85 Чупо-Мотінг
Дармштадт - Майнц 0:0
Штутгарт - Боруссія Дортмунд 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 36 Фуллькруг, 1:1 - 42 Ундав, 2:1 - 83 Гірассі (пен)
Сьогодні відбудеться ще один матч:
19:30 Бохум - Кельн
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