Пушич: Я ще не бачив та не відчував в Україні жодної небезпеки

Тренер Шахтаря розповів про своє перебування в Україні

Джерело - Omroep Gelderland.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич не відчував небезпеки в Україні.

Про це він розповів порталу Omroep Gelderland.

"Ми, звичайно, відсвяткували перемогу над Барселоною (1:0), коли повернулися до готелю. Але це не тривало надто довго, бо вже вранці наступного дня нам довелося повертатися, а в неділю на нас чекає важливий матч в УПЛ. Я вже був головним тренером, тож насправді почуваюся так, наче я звик.

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Звичайно, проведення чемпіонату України у воєнний час - щось особливе. Змагання проводяться лише у безпечних місцях, клуб про це добре дбає. То тут, то там звучить сирена повітряної тривоги, але я ще не бачив та не відчував жодної небезпеки", - сказав Пушич.

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