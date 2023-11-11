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Форвард Прикарпаття потрапив у сфері інтересів Карпат

Селекціонери львівського клубу звернули увагу на форварда після очного матчу
Сьогодні 14:55 222 0
Форвард Прикарпаття потрапив у сфері інтересів Карпат
#Карпати

Джерело - Sport.ua.

Карпати проявляють інтерес до нападника Прикарпаття Андрія Хоми.

Про це повідомляє Sport.ua.

Селекціонери львівського клубу звернули увагу на 22-річного форварда після очного матчу у рамках 12-го туру Першої ліги (3:3). У цій грі він відзначився дублем.

Хома лідирує у гонці бомбардирів чемпіонату, маючи в активі 11 голів та 1 асист.

Нагадаємо, Карпати цікавляться півзахисником Дніпра-1.

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