Форвард Прикарпаття потрапив у сфері інтересів Карпат

Джерело - Sport.ua.
Карпати проявляють інтерес до нападника Прикарпаття Андрія Хоми.
Про це повідомляє Sport.ua.
Селекціонери львівського клубу звернули увагу на 22-річного форварда після очного матчу у рамках 12-го туру Першої ліги (3:3). У цій грі він відзначився дублем.
Хома лідирує у гонці бомбардирів чемпіонату, маючи в активі 11 голів та 1 асист.
Нагадаємо, Карпати цікавляться півзахисником Дніпра-1.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!