Форвард Прикарпаття потрапив у сфері інтересів Карпат

Селекціонери львівського клубу звернули увагу на форварда після очного матчу

Карпати проявляють інтерес до нападника Прикарпаття Андрія Хоми.

Про це повідомляє Sport.ua.

Селекціонери львівського клубу звернули увагу на 22-річного форварда після очного матчу у рамках 12-го туру Першої ліги (3:3). У цій грі він відзначився дублем.

Хома лідирує у гонці бомбардирів чемпіонату, маючи в активі 11 голів та 1 асист.

Нагадаємо, Карпати цікавляться півзахисником Дніпра-1.

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