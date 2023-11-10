Гвардіола підшукав заміну Де Брейне

Манчестер Сіті спостерігає за розслідуванням справи Лукаса Пакета щодо його можливої причетності до порушення правил ставок.

Про це повідомляє UOL.

Якщо 26-річного бразильця буде виправдано – клуб знову спробує підписати його у Вест Гема у січневе трансферне вікно.

Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола бачить у Пакета довгострокову заміну Кевіну Де Брейне.

Влітку повідомлялося, що Манчестер Сіті пропонував за гравця 101 мільйон євро, але Вест Гем хотів отримати 110.

Після того, як бразилець потрапив під підозру, клуб припинив перемовини та підписав Матеуша Нунеша з Вулвергемптона.

У цьому сезоні на рахунку Пакета 4 голи та 1 результативна передача.

Раніше Манчестер Сіті вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів.