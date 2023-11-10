Колос переграв Минай у 14 турі УПЛ

Колос переграв аутсайдера чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги Колос обіграв Минай.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Відзначимо, що Минай догравав матч у меншості - на 49-й хвилині арбітр показав другу жовту картку Олександру Мельнику.

Чемпіонат України - УПЛ

14 тур, 10 листопада

Колос - Минай 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 Мілько, 2:0 - 35 Бурда

Попередження: Демченко (80) - Петько (27), Мельник (32), Шаран (головний тренер, 36), Твердохліб (72), Солдат (75).

Вилучення: Мельник (49, друге попередження).

Колос: Фесюн, Ємець, Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Лучкевич, Мілько (Оріховський, 85), Богданов (Демченко, 71), Тотовицький (Салабай, 85), Безбородько (Ільїн, 65), Болбат (Мякушко, 65).

Минай: Бандура, Дмитрук, Нємчанінов, Солдат, Петько (Вітенчук, 46), Мельник, Гечев (Кораблін, 46), Ралюченко (Рогозинський, 54), Гунічев (Вишневський, 46), Одарюк (Голуб, 78), Твердохліб.

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