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Ювентус може втретє підписати Морату

Мората може змінити клуб
Сьогодні 17:27 159 0
Ювентус може втретє підписати Морату
Фото - Getty Images
#Мората, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Ювентус зацікавлений у поверненні нападника Альваро Морати, який зараз виступає за Атлетіко.

Про це повідомляє журналіст Даніелє Лонго.

Відзначається, що завадити цьому може продовження контракту з іспанським клубом. Влітку 31-річний іспанець був близький до трансферу в іншу команду, але після вдалих виступів на старті сезону його стосунки з керівництвом мадридців зміцнилися.

Чинна угода форварда спливає наступного літа.

Мората раніше вже двічі виступав за Ювентус – у 2014-му його купили у Реала за 20 мільйонів євро, а у 2020-му брали в оренду в Атлетіко на два роки.

Раніше Локателлі продовжив контракт з Ювентусом.

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