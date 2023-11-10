Мората може змінити клуб

Ювентус зацікавлений у поверненні нападника Альваро Морати, який зараз виступає за Атлетіко.

Про це повідомляє журналіст Даніелє Лонго.

Відзначається, що завадити цьому може продовження контракту з іспанським клубом. Влітку 31-річний іспанець був близький до трансферу в іншу команду, але після вдалих виступів на старті сезону його стосунки з керівництвом мадридців зміцнилися.

Чинна угода форварда спливає наступного літа.

Мората раніше вже двічі виступав за Ювентус – у 2014-му його купили у Реала за 20 мільйонів євро, а у 2020-му брали в оренду в Атлетіко на два роки.

Раніше Локателлі продовжив контракт з Ювентусом.