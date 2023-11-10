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Маккабі Тель-Авів хоче провести матч із Зорею у Сербії

Сьогодні 11:38 160 0
Маккабі Тель-Авів хоче провести матч із Зорею у Сербії

Перенесений матч 3-го туру групового етапу Ліги конференцій між Маккабі Тель-Авів та Зорею може відбутися у Сербії або на Кіпрі.

Про це повідомив Журналіст Пьотр Слонка.

"Маккабі Тель-Авів хоче провести матч із Зорею в Сербії. Швидше за все, в Белграді (один із невеликих стадіонів) або на стадіоні, де Чукарички проводять свої матчі в ЛК. Кіпр також є одним із варіантів, але станом на вчора більшість ознак вказує на Сербію", - написав Слонка.

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