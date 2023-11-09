Зоря поступилась Маккабі у 4 турі Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
У матчі 4-го туру Ліги конференцій луганська Зоря поступилась Маккабі (Тель Авів).
Матч завершився з рахунком 1:3.
Ліга конференцій
4 тур, 09 листопада
Зоря - Маккабі Тель-Авів 1:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 7 Лукассен, 0:2 - 26 Перец, 0:3 - 43 Перец, 1:3 - 74 Горбач
Попередження: Снурніцин (49) – Лукассен (56), А.Коен (86)
Зоря: Турбаєвський, Нагнойний (Венделл, 87), Снурніцин, Батагов, Жордан, Данченко, Антюх (Алефіренко, 66), Яцик, Мічин (В.Волошин, 66), Кирюханцев (Чурко, 87), Герреро (Горбач, 46).
Маккабі: Москера, Ревіво (Тургеман, 72), Соборіт, Лукоссен, А.Коен, Каніховскі, ван Овереєм (Голаса, 72), Дор Перец, Мілсон (Шахар, 90), Захаві (Давіда, 90), Бітон (Біттон, 65).