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Атлетіко продовжив контракт із Сімеоне

Нова угода розрахована до червня 2027 року
Сьогодні 22:10 173 0
Атлетіко продовжив контракт із Сімеоне
#Атлетіко Мадрид, #Дієго Сімеоне

Джерело - atleticodemadrid.com.

Атлетіко" оголосив про продовження контракту з головним тренером команди Дієго Сімеоне.

Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.

Нова угода з 53-річним аргентинцем розрахована до 30 червня 2027 року.

Сімеоне тренує мадридський клуб з 2011 року.

На чолі з ним команда виграла два чемпіонати Іспанії, Кубок та Суперкубок країни, дві Ліги Європи та два Суперкубки Європи, а також двічі грала у фіналі Ліги чемпіонів.

Під керівництвом Сімеоне Атлетіко зіграв 642 матчі, що є рекордом. Крім того, він тренував одну і ту ж команду в Ла-Лізі найбільше сезонів поспіль.

У 642 матчах на чолі з аргентинцем Атлетіко здобув 380 перемог, 145 разів зіграв внічию та зазнав 117 поразок з загальним рахунком 1089:526.

У 1994-1996 та 2003-2004 роках Сімеоне був футболістом Атлетіко, забив 30 голів та зробив 1 асист у 167 матчах.

Раніше повідомлялося, що Довбик потрапив у сферу інтересів Атлетіко.

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