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Лудогорець переграв Фенербахче, Астон Вілла достинула АЗ: результати 4 туру Ліги конференцій

Результати 4 туру Ліги конференцій
Вчора 23:59 313 0
Лудогорець переграв Фенербахче, Астон Вілла достинула АЗ: результати 4 туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 4-го туру групового етапу Ліги конференцій-2023/24.

Ліга конференцій

4 тур, 09 листопада

Астана - Баллкані 0:0

ПАОК - Абердін 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Дук, 1:1 - 23 Тайсон, 2:1 - 67 Самата, 2:2 - 70 Макграт

ГІК - Айнтрахт 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 -  31 Шаїбі

Бешикташ - Буде/Глімт 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Мумбанья, 0:2 - 49 Мумбанья, 1:2 - 64 Бінгол

Ференцварош - Генк 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Пешич, 1:1 - 62 Муньйос

Вікторія Пльзень - Динамо Загреб 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Хори (пен)

Легія - Зріньскі 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Аугустиняк, 2:0 - 30 Жозуе

Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 (1:0)

Чукарічкі - Фіорентина 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Нзола

Астон Вілла - АЗ Алкмар 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Павлідіс, 1:1 - 61 Карлос, 2:1 - 81 Воткінс

Брейдаблік - Гент 2:3 (2:1)

Голи: 0:1 - 6 Орбан, 1:1 - 16 Сванторссон, 2:1 - 18 Сванторссон, 2:2 - 54 Орбан, 2:3 - 69 Орбан

Олімпія Любляна - Клаксвік 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 84 Сулехе, 2:0 - 88 Нукич

Слован Братислава - Лілль 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Гомес, 1:1 - 80 Чаврич

Брюгге - Лугано 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Тьяго (пен), 2:0 - 90+6 Ванакен

Лудогорець - Фенербахче 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Пйотровскі, 2:0 - 90+2 Секо

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