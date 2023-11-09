Айнтрахт переграв ГІК: результати 4 туру Ліги конференцій

Відбулися матчі 4-го туру групового етапу Ліги конференцій-2023/24.
Ліга конференцій
4 тур, 09 листопада
Астана - Баллкані 0:0
ПАОК - Абердін 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 14 Дук, 1:1 - 23 Тайсон, 2:1 - 67 Самата, 2:2 - 70 Макграт
ГІК - Айнтрахт 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Шаїбі
Бешикташ - Буде/Глімт 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Мумбанья, 0:2 - 49 Мумбанья, 1:2 - 64 Бінгол
Ференцварош - Генк 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Пешич, 1:1 - 62 Муньйос
Вікторія Пльзень - Динамо Загреб 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Хори (пен)
Легія - Зріньскі 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Аугустиняк, 2:0 - 30 Жозуе
Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 (1:0)
Чукарічкі - Фіорентина 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Нзола
Сьогодні відбудуться ще матчі у Лізі конференцій:
22:00. Астон Вілла - АЗ Алкмар
22:00. Брейдаблік - Гент
22:00. Олімпія Любляна - Клаксвік
22:00. Слован Братислава - Лілль
22:00. Брюгге - Лугано
22:00. Лудогорець - Фенербахче
22:00. Зоря - Маккабі Тель-Авів