Айнтрахт переграв ГІК: результати 4 туру Ліги конференцій

Результати 4 туру Ліги конференцій

Відбулися матчі 4-го туру групового етапу Ліги конференцій-2023/24.

Ліга конференцій

4 тур, 09 листопада

Астана - Баллкані 0:0

ПАОК - Абердін 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Дук, 1:1 - 23 Тайсон, 2:1 - 67 Самата, 2:2 - 70 Макграт

ГІК - Айнтрахт 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Шаїбі

Бешикташ - Буде/Глімт 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Мумбанья, 0:2 - 49 Мумбанья, 1:2 - 64 Бінгол

Ференцварош - Генк 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Пешич, 1:1 - 62 Муньйос

Вікторія Пльзень - Динамо Загреб 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Хори (пен)

Легія - Зріньскі 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Аугустиняк, 2:0 - 30 Жозуе

Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 (1:0)

Чукарічкі - Фіорентина 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Нзола

Сьогодні відбудуться ще матчі у Лізі конференцій:

22:00. Астон Вілла - АЗ Алкмар

22:00. Брейдаблік - Гент

22:00. Олімпія Любляна - Клаксвік

22:00. Слован Братислава - Лілль

22:00. Брюгге - Лугано

22:00. Лудогорець - Фенербахче

22:00. Зоря - Маккабі Тель-Авів