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Сидорчук пояснив відхід з Динамо

Сидорчук прокоментував перехід у Вестерло
Сьогодні 19:55 466 0
Сидорчук пояснив відхід з Динамо
#Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Колишній капітан Динамо Сергій Сидорчук назвав причини переходу у Вестерло.

Про це розповів сам футболіст у коментарі SportArena.

"Розумів, тому що в мене був випадок, коли я мав переходити в один турецький клуб і так само вже попрощався з хлопцями на базі, на полі прямо – і не пішов. Для мене це було тоді як передматчеве тренування – так це розцінюю зараз.

Звичайно, важко йти з тієї команди, яка з тебе зробила людину, дала тобі все те, що в тебе є, дала можливості для цього, щоб це все в тебе було.

І ті стосунки, які в мене були там з усіма без виключення… Напевно, це можна порівняти з тим, коли ти у 17-18 років поступаєш у якийсь університет і переїжджаєш в інше місто – для мене це, напевно, було так само. Я розумів, що це має колись відбутися, але ти до цього не ніколи не можеш бути готовий на 100 відсотків.

Людина живе спогадами, тим паче, коли в тебе позитивних спогадів набагато більше, ніж негативних. І коли ти ці спогади пов'язуєш з якоюсь людиною чи подією – тобі ще важче.

Але мені не 18 років, і треба було ухвалювати якесь рішення і розуміти, що не завжди ти можеш перебувати тільки в теплій ванні. Для того, щоб жити, тобі потрібен і холодний душ", - відзначив Сидорчук.

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