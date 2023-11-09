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Терористична організація ELN звільнила батька Діаса

Сьогодні 19:39 90 0
Терористична організація ELN звільнила батька Діаса
#Ліверпуль, #Луїс Діас

Джерело - nytimes.com.

Батька гравця Ліверпуля Луїса Діаса звільнили після викрадення 12 днів тому незаконною повстанською групою ELN (Армія національного визволення).

Про це повідомляє The New York Times.

"Ми з радістю повідомляємо про звільнення дона Луїса Мануеля Діаса. Ми сподіваємося, що він скоро відновить свій спокій, потривожений вчинком, який ніколи не повинен був статися", — йдеться в заяві урядової комісії Колумбії з мирних переговорів.

Батьки Діаса були викрадені 28 жовтня озброєними людьми з автозаправної станції в їх рідному місті Барранкас. Його мати, Сіленіс Маруланда, була врятована через кілька годин, але її чоловік Луїс Мануель Діас залишився в полоні.

ELN не висувала жодних вимог в обмін на звільнення пана Діаса.

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