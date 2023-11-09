Терористична організація ELN звільнила батька Діаса

Батька гравця Ліверпуля Луїса Діаса звільнили після викрадення 12 днів тому незаконною повстанською групою ELN (Армія національного визволення).

Про це повідомляє The New York Times.

"Ми з радістю повідомляємо про звільнення дона Луїса Мануеля Діаса. Ми сподіваємося, що він скоро відновить свій спокій, потривожений вчинком, який ніколи не повинен був статися", — йдеться в заяві урядової комісії Колумбії з мирних переговорів.

Батьки Діаса були викрадені 28 жовтня озброєними людьми з автозаправної станції в їх рідному місті Барранкас. Його мати, Сіленіс Маруланда, була врятована через кілька годин, але її чоловік Луїс Мануель Діас залишився в полоні.

ELN не висувала жодних вимог в обмін на звільнення пана Діаса.

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