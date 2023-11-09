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Чорноморець розірвав угоду з бразильським півзахисником

Дада Белмонте покинув Чорноморець
Сьогодні 17:40 165 0
Чорноморець розірвав угоду з бразильським півзахисником
#Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець зупинив дію угоди з бразильським півзахисником Дада Белмонте.

За інформацією ТаТоТаке, бразилець не зможе брати участі в турнірах під егідою УЄФА/ФІФА протягом 600 днів через участь у "маніпуляціях результатами футбольних заходів".

"Ми вдячні південноамериканському легіонеру, що в цей непростий для країни час він приїхав до Одеси, приєднався до нашої команди і приносив їй користь. За відносно короткий проміжок часу Дада відзначився результативними діями за "Чорноморець" і в чемпіонаті, і в кубку України.

Прощаємось із Дада через незалежні від нас обставини. Головна і єдина причина – в рішенні головної футбольної інстанції ФІФА щодо самого футболіста.

Дада швидко став в команді своїм, не дивлячись на мовний бар'єр. Клуб бажає гравцю успіхів в подальшій кар'єрі і, не дивлячись ні на що, триматися позитивної хвилі і високого рівня гри", – йдеться у повідомленні клубу.

26-річний Белмонте у цьому сезоні зіграв 10 матчів за Чорноморець. В його активі 1 гол та 1 асист.

Раніше Чорноморець поступився Металісту 1925.

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