Чорноморець розірвав угоду з бразильським півзахисником

Чорноморець зупинив дію угоди з бразильським півзахисником Дада Белмонте.

За інформацією ТаТоТаке, бразилець не зможе брати участі в турнірах під егідою УЄФА/ФІФА протягом 600 днів через участь у "маніпуляціях результатами футбольних заходів".

"Ми вдячні південноамериканському легіонеру, що в цей непростий для країни час він приїхав до Одеси, приєднався до нашої команди і приносив їй користь. За відносно короткий проміжок часу Дада відзначився результативними діями за "Чорноморець" і в чемпіонаті, і в кубку України.

Прощаємось із Дада через незалежні від нас обставини. Головна і єдина причина – в рішенні головної футбольної інстанції ФІФА щодо самого футболіста.

Дада швидко став в команді своїм, не дивлячись на мовний бар'єр. Клуб бажає гравцю успіхів в подальшій кар'єрі і, не дивлячись ні на що, триматися позитивної хвилі і високого рівня гри", – йдеться у повідомленні клубу.