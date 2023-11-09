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Маркевич: Гуцуляк та Швед входять у сферу інтересів Карпат

Сьогодні 13:41 239 0
Маркевич: Гуцуляк та Швед входять у сферу інтересів Карпат
#Гуцуляк, #Карпати, #Мирон Маркевич, #Мар'ян Швед

Джерело - Український футбол.

Карпати проявляють інтерес до вінгера Шахтаря Мар'яна Шведа та вінгера Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.

Про це розповів головний тренер львів'ян Мирон Маркевич

"Ми цікавимося багатьма футболістами. Гуцуляк і Швед також входять у сферу інтересів Карпат, але нічого конкретного поки що сказати не можу. Ми ще не визначились, кого будемо підписувати", - сказав Маркевич.

Нагадаємо, Чачуа продовжив контракт з Карпатами.

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