Визначилася заявка молодіжної збірної України на матчі з Люксембургом та Азербайджаном

Склад молодіжної збірної України на матчі відбору на Євро U-21

Джерело - УАФ.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса викликав 24-х гравців на матчі відбору Євро U-21 проти Люксембургу та Азербайджану.

Про це повідомляє УАФ.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка), Яків Кінарейкін (Дніпро-1 Дніпро).

Захисники: Арсеній Батагов (Зоря Луганськ), Володимир Салюк (Чорноморець Одеса), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва — Рух Львів), Едуард Козік (Шахтар Донецьк), Костянтин Вівчаренко (Динамо Київ), Артем Смоляков (Полісся Житомир), Даніл Скорко (Олександрія).

Півзахисники: Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва — Динамо Київ), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Олександр Яцик (Зоря Луганськ), Олег Очеретько (Шахтар Донецьк), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Валентин Рубчинський (Дніпро-1 Дніпро), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Максим Брагару (Чорноморець Одеса), Ілля Квасниця (Рух Львів).

Нападники: Богдан В'юнник (Шахтар Донецьк), Владислав Ванат (Динамо Київ), Ігор Краснопір (Оболонь Київ).

Гра зі збірною Люксембургу U-21 відбудеться 17 листопада, а зустріч із командою Азербайджану U-21 — 21 листопада.

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