Головне
Визначилася заявка молодіжної збірної України на матчі з Люксембургом та Азербайджаном
Сьогодні 13:21 133
Верховна Рада проголосував за відставку міністра молоді та спорту Гутцайта
Сьогодні 12:37 145
Лунін - у трійці найкращих гравців Реала в матчі з Брагою
Сьогодні 08:51 417
Огляд матчів 4 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:13 2377
Аякс прийме Брайтон, Тулуза - Ліверпуль: розклад матчів 4-го туру Ліги Європи
Сьогодні 00:39 298
Зоря зіграє з Маккабі, Астон Вілла прийме АЗ: розклад матчів 4-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 00:31 533
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:21 8832
Реал з Луніним розгромив Брагу, Арсенал із Зінченком переграв Севілью: результати 4 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 1293
Лунін відбив пенальті на старті матчу Реала в Лізі чемпіонів
Вчора 22:28 3492
Прометей поступився Вулвз у 6 турі Єврокубка
Вчора 20:55 351
Прямі трансляції

Визначилася заявка молодіжної збірної України на матчі з Люксембургом та Азербайджаном

Склад молодіжної збірної України на матчі відбору на Євро U-21
Сьогодні 13:21 133 0
Визначилася заявка молодіжної збірної України на матчі з Люксембургом та Азербайджаном
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса викликав 24-х гравців на матчі відбору Євро U-21 проти Люксембургу та Азербайджану.

Про це повідомляє УАФ.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка), Яків Кінарейкін (Дніпро-1 Дніпро).

Захисники: Арсеній Батагов (Зоря Луганськ), Володимир Салюк (Чорноморець Одеса), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва — Рух Львів), Едуард Козік (Шахтар Донецьк), Костянтин Вівчаренко (Динамо Київ), Артем Смоляков (Полісся Житомир), Даніл Скорко (Олександрія).

Півзахисники: Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва — Динамо Київ), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Олександр Яцик (Зоря Луганськ), Олег Очеретько (Шахтар Донецьк), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Валентин Рубчинський (Дніпро-1 Дніпро), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Максим Брагару (Чорноморець Одеса), Ілля Квасниця (Рух Львів).

Нападники: Богдан В'юнник (Шахтар Донецьк), Владислав Ванат (Динамо Київ), Ігор Краснопір (Оболонь Київ).

Гра зі збірною Люксембургу U-21 відбудеться 17 листопада, а зустріч із командою Азербайджану U-21 — 21 листопада.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Огляд матчів 4 туру Ліги чемпіонів Огляд матчів 4 туру Ліги чемпіонів 2377
Реал з Луніним розгромив Брагу, Арсенал із Зінченком переграв Севілью: результати 4 туру Ліги чемпіонів Реал з Луніним розгромив Брагу, Арсенал із Зінченком переграв Севілью: результати 4 туру Ліги чемпіонів 1293
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 23455
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 35460
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 8832
Лунін відбив пенальті на старті матчу Реала в Лізі чемпіонів Лунін відбив пенальті на старті матчу Реала в Лізі чемпіонів 3492
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 59542 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40948
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3837
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 95156
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13221
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43098 1