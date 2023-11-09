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Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 12:08 291 0
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу, #кваліфікація, #Збірна Італії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

У вирішальному матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 збірна України на власному полі прийматиме національну команду Італії.

Матч у межах групи C відбудеться в понеділок, 20 листопада, на стадіоні Бай Арена у німецькому Леверкузені. Початок о 21:45 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію гри в медіасервісі MEGOGO (на телеканалі Футбол 1 або в розділі спорт) та на регіональних каналах Суспільного (крім ОТТ-сервісів).

Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).

У турнірній таблиці підопічні Реброва випереджають "скуадру адзурру" на 3 очки, щоправда, у підопічних Спаллетті - гра в запасі.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 6 5 1 0 19-3 16
2  Україна 7 4 1 2 11-8 13
3  Італія 6 3 1 2 11-7 10
4  Північна Македонія 6 2 1 3 7-14 7
5  Мальта 7 0 0 7 2:18 0

Цифри та факти

  • Збірна Італія 17 листопада зіграє з Північною Македонією;
  • У разі перемоги над македонцями, Італію в матчі з Україною влаштує нічия, у разі поразки або нічиї - лише перемога;
  • Україна програла Італії всі офіційні матчі (6), різниця м'ячів - 1:14;
  • Гол за синьо-жовтих у першому матчі на рахунку Андрія Ярмоленка. За італійців дублем відзначився Фраттезі;
  • Команди зустрічалися у чвертьфіналі ЧС-2006 (3:0 на користь Італії). Це була єдина участь України у фінальних стадіях Кубка світу, а "скуадра адзурра" тоді вчетверте (і поки востаннє) виграла мундіаль.
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