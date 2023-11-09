Брата та агента Решфорда звинувачують у домашньому насильстві

Минулого місяця в США заарештували директора компанії DN May Sports Management Дейна Решфорда, серед клієнтів якої є нападник "Манчестер Юнайтед" та молодший брат обвинуваченого Маркус Решфорд.

Про це повідомляє Telegraph Sport.

20 жовтня Дейн був заарештований в Маямі-Біч, штат Флорида. На наступний день Решфорд вніс заставу розмірі 1500 доларів за звільнення з-під варти до попереднього слухання.

Згідно з поліцейськими документами, Решфорд звинувачується в побоях, які класифікуються як домашнє насильство. Засідання суду заплановане на 27 листопада.

Дейн, як і представники Манчестер Юнайтед, відмовляється коментувати подробиці розслідування.