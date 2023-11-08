Ньюкасл планує підписати півзахисника Манчестер Сіті

Келвін Філліпс може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Келвін Філліпс може покинути команду у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

У послугах 27-річного англійця зацікавлений Ньюкасл, який хоче підписати Філліпса. Раніше повідомлялося, що "містяни" хочуть отримати за свого гравця 50 мільйонів фунтів.

Манчестер Сіті купив Філіппса у Лідса влітку минулого року за 42 мільйони євро. У нинішньому сезоні він провів 8 матчів без результативних дій

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!