Ньюкасл планує підписати півзахисника Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Манчестер Сіті Келвін Філліпс може покинути команду у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
У послугах 27-річного англійця зацікавлений Ньюкасл, який хоче підписати Філліпса. Раніше повідомлялося, що "містяни" хочуть отримати за свого гравця 50 мільйонів фунтів.
Манчестер Сіті купив Філіппса у Лідса влітку минулого року за 42 мільйони євро. У нинішньому сезоні він провів 8 матчів без результативних дій
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