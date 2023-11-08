Бенфіка з Трубіним поступилась Реал Сосьєдаду: результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 4 туру Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
Груповий раунд
4 тур, 7 листопада
Група C
Наполі - Уніон Берлін 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Політано, 1:1 - 52 Фофана
Група D
Реал Сосьєдад - Бенфіка 3:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 6 Меріно, 2:0 - 11 Оярсабаль, 3:0 - 21 Барренечеа, 3:1 - 49 Рафа Сілва
Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч.
22:00. Арсенал - Севілья, група B
22:00. Баварія - Галатасарай, група A
22:00. Зальцбург - Інтер, група D
22:00. Копенгаген - Манчестер Юнайтед, група A
22:00. ПСВ - Ланс, група B
22:00. Реал Мадрид - Брага, група C
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