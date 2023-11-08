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Бенфіка з Трубіним поступилась Реал Сосьєдаду: результати матчів Ліги чемпіонів

Результати матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:47 152 0
Бенфіка з Трубіним поступилась Реал Сосьєдаду: результати матчів Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 4 туру Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів
Груповий раунд
4 тур, 7 листопада
Група C

Наполі - Уніон Берлін 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Політано, 1:1 - 52 Фофана

Група D

Реал Сосьєдад - Бенфіка 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 6 Меріно, 2:0 - 11 Оярсабаль, 3:0 - 21 Барренечеа, 3:1 - 49 Рафа Сілва

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч.

22:00. Арсенал - Севілья, група B

22:00. Баварія - Галатасарай, група A

22:00. Зальцбург - Інтер, група D

22:00. Копенгаген - Манчестер Юнайтед, група A

22:00. ПСВ - Ланс, група B

22:00. Реал Мадрид - Брага, група C

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