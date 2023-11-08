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Рух поступився Мідтьюлланну у Юнацькій лізі УЄФА

Рух програв перший матч
Сьогодні 16:55 252 0
Рух поступився Мідтьюлланну у Юнацькій лізі УЄФА
#Рух Львів

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 2-го раунду шляху чемпіонів Юнацької Ліги УЄФА Рух поступився данському Мідтьюлланну.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь данської команди.

Юнацька ліга УЄФА - Шлях чемпіонів

2 раунд, 08 листопада

Рух Львів - Мідтьюлланн 0:4 (0:1)

0:1 - 17 Крюгер-Йонсен, 0:2 - 57 Іхеначо, 0:3 - 71 Іхеначо (пен), 0:4 - 87 Крістьянссон

Попередження: Кітела, 79

Рух U-19: Ванівський, Поповський, Холод, Турко, Кітела, Хмельовський, Бойко (Штокал, 46), О. Федор, Шайда (Бондар, 76), Квас (Касарда, 63), Панченко (Денисов, 69)

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