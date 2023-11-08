Визначився арбітр матчу Зоря – Маккабі

Джерело - Чемпіон.
У матчі 4-го туру Ліги конференцій луганська Зоря зіграє з Маккабі (Тель Авів).
УЄФА призначив на матч бригаду арбітрів із Шотландії. Головним арбітром матчу став Джон Бітон. Асистентами призначено Деніеля Макфарлейна та Дугласа Поттера. 4-й суддя Метью Макдермід також є шотландцем. Спостерігач матчу – азербайджанець Асім Худяєв.
Матч відбудеться у четвер, 9 листопада. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.
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