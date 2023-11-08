Визначився арбітр матчу Зоря – Маккабі

Ставі відомий арбітр матчу Зоря – Маккабі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру Ліги конференцій луганська Зоря зіграє з Маккабі (Тель Авів).

УЄФА призначив на матч бригаду арбітрів із Шотландії. Головним арбітром матчу став Джон Бітон. Асистентами призначено Деніеля Макфарлейна та Дугласа Поттера. 4-й суддя Метью Макдермід також є шотландцем. Спостерігач матчу – азербайджанець Асім Худяєв.

Матч відбудеться у четвер, 9 листопада. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!