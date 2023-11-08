Спаллетті планує повернути Жоржиньйо до збірної Італії

У збірної Італії будуть кадрові зміни на матч проти України

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті планує низку кадрових змін на матчі відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та України (17 і 20 листопада відповідно).

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Через дискваліфікації Сандро Тоналі та Ніколо Фаджолі повернеться до складу збірної Італії півзахисник Арсеналу Жоржиньйо. Попереднього разу він грав за збірну Італії 15 липня поточного року в Лізі націй проти Іспанії, коли командою керував ще Роберто Манчіні. Спаллетті на вересневі та жовтневі матчі збірної Італії Жоржиньйо не викликав.

Також будуть викликані захисник Торіно Алессандро Буонджорно (1 матч за збірну в червні поточного року ще за Манчіні) і хавбек Монци Андреа Кольпані, який за Скуадру Адзурру ще не грав.

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