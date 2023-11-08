Піолі: Мілан грав всім серцем. Це те, чого ми хотіли

Джерело - УЄФА.
Мілану потрібно добре зіграти проти Боруссії в наступному матчі групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це заявив головний тренер команди Стефано Піолі після перемоги над ПСЖ (2:1).
"Футболісти грали всім серцем, усіма силами. Це те, що ми хотіли. Нам вдалася командна робота проти чудового суперника. У нашому розпорядженні зараз більше гравців і тим краще для нас. Команда відпрацювала злагоджено і заслужила на перемогу. Тепер нам потрібно добре зіграти проти Боруссії та обігнати їх", - сказав Піолі.
Мілан - ПСЖ 2:1: огляд матчу Ліги чемпіонів
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