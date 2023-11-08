Головне
Шахтар здобув історичну перемогу над Барселоною у 4 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:41 1811
Пепе став найстаршим автором гола в Лізі чемпіонів
Сьогодні 08:51 495
Арсенал прийме Севілью, Бенфіка зіграє з Реалом Сосьєдад у 4 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:00 334
Огляд матчів 4 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:34 624
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:32 7996
Мілан переграв ПСЖ, Антверпен поступився Порту: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1115
Шахтар - Барселона: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:24 4310
СК Прометей програв Ле Канне у першому турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:09 331
Шахтар - Барселона 1:0. Як це було
Вчора 21:40 5733
Сікан майстерним ударом головою вивів Шахтар вперед у матчі з Барселоною
Вчора 20:49 2620
Прямі трансляції

Піолі: Мілан грав всім серцем. Це те, чого ми хотіли

Тренер Мілана прокоментував перемогу над ПСЖ
Сьогодні 10:39 186 0
Піолі: Мілан грав всім серцем. Це те, чого ми хотіли
Фото: Getty Images
#Мілан, #Піолі, #ПСЖ

Джерело - УЄФА.

Мілану потрібно добре зіграти проти Боруссії в наступному матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер команди Стефано Піолі після перемоги над ПСЖ (2:1).

"Футболісти грали всім серцем, усіма силами. Це те, що ми хотіли. Нам вдалася командна робота проти чудового суперника. У нашому розпорядженні зараз більше гравців і тим краще для нас. Команда відпрацювала злагоджено і заслужила на перемогу. Тепер нам потрібно добре зіграти проти Боруссії та обігнати їх", - сказав Піолі.

  Мілан - ПСЖ 2:1: огляд матчу Ліги чемпіонів

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова 13662 1
Шахтар - Барселона 1:0. Як це було Шахтар - Барселона 1:0. Як це було 5733
Сікан майстерним ударом головою вивів Шахтар вперед у матчі з Барселоною Сікан майстерним ударом головою вивів Шахтар вперед у матчі з Барселоною 2620
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 7996
Шахтар - Барселона: відео голів і огляд матчу Шахтар - Барселона: відео голів і огляд матчу 4310
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Скільки українські клуби заробляють у єврокубках 5808
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 307021
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84700 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36598
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 95125
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8352 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 302642