Гранаду виключили з Кубка Іспанії

Лопес не мав права грати з Аросою

В 1/64 фіналу Кубка Іспанії проти Ароса (3:0) у складі Гранади грав незаявлений гравець.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Іспанії (RFEF).

Гранада виключена з турніру. Це пов'язано з тим, що ворота команди в матчі з Аросою захищав голкіпер Адріан Лопес, який числиться гравцем резервної команди Гранади. Згідно з регламентом Кубка Іспанії, гравці резервних команд можуть бути заявлені за основну команду клубу тільки в тому разі, якщо вони не старші 23 років. Лопесу вже 24 роки.

Ароса подала апеляцію, яку було задоволено. Гранаді зарахували технічну поразку 0:3, і в 1/32 фіналу вийшла Ароса. Її суперник поки що не відомий.