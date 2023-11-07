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Невертон та Криськів вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Барселоною

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Сьогодні 18:52 288 0
Невертон та Криськів вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Барселоною
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
#Барселона, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб Шахтаря визначився зі стартовим складом команди на матч 4-го туру Ліги чемпіонів з Барселоною.

Шахтар: Різник, Бондар, Степаненко, Криськів. Судаков. Зубков, Гочолеішвілі, Сікан, Матвієнко, Невертон. Ракицький

Запасні: Рудько, Лемкін, Азаров, Чигринський, Міроші, Кастілло, Егіналду. Швед, Топалов. Назарина, Кащук, Келсі

Барселона: тер Штеген, Канселу, Араухо, Крістенсен, Алонсо, Гюндоган, Ромеу, Рафінья, Гаві, Ферран, Левандовський

Зустріч відбудеться у Гамбурзі о 19:45.

Після трьох турів Барселона очолює турнірну таблицю групи H, у каталонців - 9 очок. Шахтар із трьома очками посідає 3 місце.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 3 3 0 0 8-1 9
2  Порту 3 2 0 1 7-3 6
3  Шахтар 3 1 0 2 5-7 3
4  Антверпен 3 0 0 3 3-12 0

Факти про матч

  • Команди зустрічалися 4 рази на полі "гірників" - у Шахтаря 1 перемога при 2 поразках та нічиї;
  • Барселона виграла останні 10 матчів в українських команд, після домашньої поразки від Шахтаря (3:2) у грудні 2008 року;
  • У сезоні 2008/09 команди також грали в одній групі ЛЧ. У підсумку іспанці стали переможцями турніру, Шахтар же здобув Кубок УЄФА;
  • Після чого команди зустрілися в матчі за Суперкубок УЄФА, де каталонці вирвали перемогу (1:0) в додатковий час.
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