Невертон та Криськів вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Барселоною

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб Шахтаря визначився зі стартовим складом команди на матч 4-го туру Ліги чемпіонів з Барселоною.

Шахтар: Різник, Бондар, Степаненко, Криськів. Судаков. Зубков, Гочолеішвілі, Сікан, Матвієнко, Невертон. Ракицький

Запасні: Рудько, Лемкін, Азаров, Чигринський, Міроші, Кастілло, Егіналду. Швед, Топалов. Назарина, Кащук, Келсі

Барселона: тер Штеген, Канселу, Араухо, Крістенсен, Алонсо, Гюндоган, Ромеу, Рафінья, Гаві, Ферран, Левандовський

Зустріч відбудеться у Гамбурзі о 19:45.

Після трьох турів Барселона очолює турнірну таблицю групи H, у каталонців - 9 очок. Шахтар із трьома очками посідає 3 місце.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О 1 Барселона 3 3 0 0 8-1 9 2 Порту 3 2 0 1 7-3 6 3 Шахтар 3 1 0 2 5-7 3 4 Антверпен 3 0 0 3 3-12 0

Факти про матч