Невертон та Криськів вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Барселоною

Джерело - Чемпіон.
Тренерський штаб Шахтаря визначився зі стартовим складом команди на матч 4-го туру Ліги чемпіонів з Барселоною.
Шахтар: Різник, Бондар, Степаненко, Криськів. Судаков. Зубков, Гочолеішвілі, Сікан, Матвієнко, Невертон. Ракицький
Запасні: Рудько, Лемкін, Азаров, Чигринський, Міроші, Кастілло, Егіналду. Швед, Топалов. Назарина, Кащук, Келсі
Барселона: тер Штеген, Канселу, Араухо, Крістенсен, Алонсо, Гюндоган, Ромеу, Рафінья, Гаві, Ферран, Левандовський
🚨 OFFICIAL: The line-up! @FCBarcelona— barcacentre (@barcacentre) November 7, 2023
Thoughts? 💭 pic.twitter.com/LS8JaBP6lV
Зустріч відбудеться у Гамбурзі о 19:45.
Після трьох турів Барселона очолює турнірну таблицю групи H, у каталонців - 9 очок. Шахтар із трьома очками посідає 3 місце.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|2
|Порту
|3
|2
|0
|1
|7-3
|6
|3
|Шахтар
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|4
|Антверпен
|3
|0
|0
|3
|3-12
|0
Факти про матч
- Команди зустрічалися 4 рази на полі "гірників" - у Шахтаря 1 перемога при 2 поразках та нічиї;
- Барселона виграла останні 10 матчів в українських команд, після домашньої поразки від Шахтаря (3:2) у грудні 2008 року;
- У сезоні 2008/09 команди також грали в одній групі ЛЧ. У підсумку іспанці стали переможцями турніру, Шахтар же здобув Кубок УЄФА;
- Після чого команди зустрілися в матчі за Суперкубок УЄФА, де каталонці вирвали перемогу (1:0) в додатковий час.