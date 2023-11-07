Ругані найближчим часом продовжить контракт з Ювентусом

Захисник Даніеле Ругані наближається до продовження контракту з Ювентусом.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Заради можливості залишитися в туринському клубі 29-річний футболіст піде на зниження зарплати, яка зараз становить 3 млн. євро на рік.

Ругані став гравцем Ювентуса на постійній основі у 2015 році. Кілька разів туринський клуб здавав його в оренду – в Емполі, Кальярі та французький Ренн. Загалом за Стару Синьйору центральний захисник зіграв 135 матчів, забив 8 голів. Також на його рахунку 7 поєдинків у складі збірної Італії.

Поточний сезон Ругані починав запасним гравцем, але поступово пробився в основу – три останні матчі він починав з перших хвилин.

Ювентус, відсторонений від єврокубків, йде після 11 турів на другому місці у Серії А, на два очки відстаючи від Інтера. 11 листопада Б’янконері вдома зіграють із Кальярі - одним із колишніх клубів Ругані.

Нагадаємо, що в останньому матчі Ювентус здолав Фіорентину.