Головне
Шахтар - Барселона 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 19:46 1527
Шахтар - Барселона: онлайн-трансляція - LIVE
Сьогодні 19:45 662
Організатори Золотого м'яча вибачились перед Бєлановим, у якого "відібрали" нагороду 1986 року
Сьогодні 19:11 323
Шахтар приймає Барселону, Порту - Антверпен у 4 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:39 558
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 14:35 7073
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 13:46 5555
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Сьогодні 12:53 13428 1
"Ви – агент Кремля вже точно": Усик присвятив вірш Ірині Фаріон
Сьогодні 11:22 1070
Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:03 2936
Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 04:26 3094 1
Прямі трансляції

Ругані найближчим часом продовжить контракт з Ювентусом

Сьогодні 18:26 181 0
Ругані найближчим часом продовжить контракт з Ювентусом
Фото Getty Images
#Динамо Київ

Джерело - sportarena.com.

Захисник Даніеле Ругані наближається до продовження контракту з Ювентусом.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Заради можливості залишитися в туринському клубі 29-річний футболіст піде на зниження зарплати, яка зараз становить 3 млн. євро на рік.

Ругані став гравцем Ювентуса на постійній основі у 2015 році. Кілька разів туринський клуб здавав його в оренду – в Емполі, Кальярі та французький Ренн. Загалом за Стару Синьйору центральний захисник зіграв 135 матчів, забив 8 голів. Також на його рахунку 7 поєдинків у складі збірної Італії.

Поточний сезон Ругані починав запасним гравцем, але поступово пробився в основу – три останні матчі він починав з перших хвилин.

Ювентус, відсторонений від єврокубків, йде після 11 турів на другому місці у Серії А, на два очки відстаючи від Інтера. 11 листопада Б’янконері вдома зіграють із Кальярі - одним із колишніх клубів Ругані.

Нагадаємо, що в останньому матчі Ювентус здолав Фіорентину.

Коментарі ()
Популярне зараз
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Скільки українські клуби заробляють у єврокубках 5555
Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 2936
Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 3094 1
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 7073
Шахтар - Барселона 0:0. ОНЛАЙН Шахтар - Барселона 0:0. ОНЛАЙН 1527
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова 13428 1
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 329512 9
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 302613
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17177 6
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 216420 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51120 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21519