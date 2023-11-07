Джерело - Чемпіон.
У матчі 4-го туру групового турніру Юнацької ліги УЄФА Шахтар поступився Барселоні.
Юнацька Ліга УЄФА
Груповий етап, 4 тур
07 листопада
Шахтар U-19 - Барселона U-19 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Кальдеро, 0:2 - 58 Родрігес, 0:3 - 62 Наварро
Шахтар U-19: Кравець, Шелекета (Пушкарьов 46), Огарков, Башмарін, Дрозд, Глущенко, Бундаш (Демченко 46), Лосенко, Ющенко (Ломага 72), Сметана (Гармаш 72), Цуканов (Янович 81).
Барселона U-19: Яакобішвілі, Наварро, Вілорія, Кошпо, Фарре Мірро (73), Муньйос, Еспарт (Баланья 80), Фернандес (Перес 73), Родрігес, Оскар (Альба 73), Кальдеро (Прадас 67)
Вилучення: Глущенко, 64
У попередніх матчах Шахтар поступився Порту (1:4), переміг Антверпен (2:1) та програв Барселоні (0:2).