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Траоре анонсував своє повернення

Траоре прокоментував відновлення після травми
Сьогодні 14:33 251 0
Траоре анонсував своє повернення
#Адама Траоре, #Ласіна Траоре, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Форвард Шахтаря Ласіна Траоре близький до повернення на поле.

Про це розповів сам футболіст.

"Усе гаразд, почуваюся добре. Прогресую щодня, з нетерпінням чекаю, коли зможу приєднатися до команди.

Як приходить період реабілітації? Дуже важко, адже я був сам у Києві, а потім в Амстердамі. Наразі я з командою гарно проводжу час і чекаю коли зможу грати.

Почуваюся мотивованим, адже коли ти не на полі, то завжди хочеш повернутися і більше працювати для цього. Прагну знову грати.

Коли повернусь на поле? Уже невдовзі. Усе залежить від мого тіла, що мені дозволить робити лікар. Але можу сказати що скоро", - відзначив Траоре.

Нагадаємо, наприкінці серпня форвард переніс операцію.

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