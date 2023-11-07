Траоре анонсував своє повернення

Джерело - Чемпіон.
Форвард Шахтаря Ласіна Траоре близький до повернення на поле.
Про це розповів сам футболіст.
"Усе гаразд, почуваюся добре. Прогресую щодня, з нетерпінням чекаю, коли зможу приєднатися до команди.
Як приходить період реабілітації? Дуже важко, адже я був сам у Києві, а потім в Амстердамі. Наразі я з командою гарно проводжу час і чекаю коли зможу грати.
Почуваюся мотивованим, адже коли ти не на полі, то завжди хочеш повернутися і більше працювати для цього. Прагну знову грати.
Коли повернусь на поле? Уже невдовзі. Усе залежить від мого тіла, що мені дозволить робити лікар. Але можу сказати що скоро", - відзначив Траоре.
Нагадаємо, наприкінці серпня форвард переніс операцію.