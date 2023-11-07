Невілл очолив Портленд

Невілл працюватиме в МЛС

Портленд оголосив про призначення Філа Невілла на пост головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований до 2026 року.Інші деталі угоди не розголошуються.

Це другий клуб у самостійній тренерській кар’єрі англійця – з 2021-го по 2023-й він очолював Інтер Маямі. Також Невілл працював асистентом у Манчестер Юнайтед, Валенсії та збірній Канади.

Цього сезону Портленд зупинився в кроці від потрапляння в плей-ін МЛС, зайнявши 10-те місце. Попереднім тренером команди був місцевий спеціаліст Майлз Джозеф.

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