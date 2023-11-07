Пушич: Хочу, щоб Шахтар грав сміливо проти Барселони

Шахтар має діяти сміливо у грі проти Барселони у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

"Як і кожна команда, ми знаємо силу Барселони – це чудовий клуб. Як на мене, один з найкращих у Європі. Грати проти такої команди – завжди великий виклик. Ми вже зустрічалися тиждень тому, відчули їхню силу, але й слабкі сторони, тож наша справа – знайти їх знову, постаратися скористатися аналізом і поборотися, як я вже казав.

Для нас це гра, ми не повинні нічого втратити. Я просто хочу, щоб моя команда вийшла, щоб ми поборолися, попрацювати знову над нашими аспектами і основними принципами гри. Побачимо, куди нас це приведе в підсумку, але я хочу, щоб ми діяли сміливо і зробили все можливе у цій грі", - сказав Пушич.