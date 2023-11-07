Стадіон академії Вереса носитиме ім'я Героя України Да Вінчі

Верес назве стадіон академії іменем Героя України Да Вінчі.

Про це розповів президент рівненського клубу Іван Надєїн.

Надєїн спільно з акціонерами вони вирішили назвати стадіон клубної академії на честь Героя України Дмитра Коцюбайла, який 9 років воював проти Росії під позивним "Да Вінчі".

"Ми озвучили акціонерам клубу ідею назвати стадіон на тренувальній базі клубу ім'ям Героя України Дмитра Коцюбайла. Це людина, яка була добровольцем і дев'ять років воювала з окупантами. Ми вважаємо, що дітей потрібно виховувати на іменах таких героїв. Бо це війна не лише за нашу землю і незалежність. Це також війна за наших дітей і внуків. Діти, які навчатимуться і виступатимуть на стадіоні академії "Верес" - гратимуть на арені, яка носитиме ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла", - сказав Надеїн.