Джерело - Чемпіон.
4 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 донецький Шахтар прийматиме Барселону.
Матч відбудеться у середу, 7 листопада, на стадіоні Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі. Початок о 19:45 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію, починаючи з 19:30.
Пряма трансляція гри на MEGOGO.
Матч 3 туру між суперниками, який відбувся у Барселоні, завершився мінімальною перемогою господарів (2:1).
Після трьох турів Барселона очолює турнірну таблицю групи H, у каталонців - 9 очок. Шахтар із трьома очками посідає 3 місце.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|2
|Порту
|3
|2
|0
|1
|7-3
|6
|3
|Шахтар
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|4
|Антверпен
|3
|0
|0
|3
|3-12
|0
Факти про матч
- Команди зустрічалися 4 рази на полі "гірників" - у Шахтаря 1 перемога при 2 поразках та нічиї;
- Барселона виграла останні 10 матчів в українських команд, після домашньої поразки від Шахтаря (3:2) у грудні 2008 року;
- У сезоні 2008/09 команди також грали в одній групі ЛЧ. У підсумку іспанці стали переможцями турніру, Шахтар же здобув Кубок УЄФА;
- Після чого команди зустрілися в матчі за Суперкубок УЄФА, де каталонці вирвали перемогу (1:0) в додатковий час.