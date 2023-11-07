Шахтар - Барселона 1:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

У 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 донецький Шахтар переграв Барселону.

Матч відбувався на стадіоні Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі.

Наш сайт провів текстову онлайн-трансляцію.

Матч завершено! Шахтар виграє у Барселони завдяки голу Данила Сікана!

90' Заміна у складі Шахтаря: замість Невертона на поле виходить Швед.

90' Фелікс робить закидання з флангу, але м'яч прийшов у руки Різнику.

90' Фелікс падає у штрафному майданчику, арбітр показує португальцю, що треба вставати.

90' Араухо намагався пробити, удар заблоковано.

90' Левандовський робив скидку головою після подачі з правого флангу, гравці Барселони сигналізують про гру рукою

90' Гюндоган намагався пробити з меж штрафного, м'яч заблоковано.

90' 7 хвилин до соновного часу додав арбітр.

88' Намагалися "гірники" вибігти в контратаку, але Араухо перехоплює м'яч.

86' Забиває Невертон гол, але арбітр зафіксував офсайд.

84' Келсі втікав у контратаку, але втратив м'яч.

82' Заміна в складі Барселони: замість Гаві на поле вийшов Лопес.

80' Ямал виконував простріл у штрафний майданчик, Різник перехоплює.

77' Фелікс виконував розрізну передачу, на яку ніхто не відгукнувся.

75' Пішла подача у карний майданчик Шахтаря. М'яч в руках у Різника.

73' Пішла подача з корнера: "гірники" відбиваються.

72' Заміна в складі Шахтаря: замість Степаненка на поле вийшов Назарина.

71' Кутовий заробляє Барселона.

69' Степаненку надають допомогу лікарі після зіткнення у центрі поля.

67' Невертон отримав передачу розрізну, але пробив у сітку із зовнішнього боку.

65' Невдала подача Судакова, Барселона відбивається.

63' Шахтар заробляє небезпечний штрафний на фланзі.

62' Схоже, що Різник пошкодив плече, Кевін Келсі виходить замість нього.

61' Небезпечна атака Барселони, але в підсумку Різник зміг забрати м'яч у руки після удару головою.

60' Відразу 4 заміни у складі Барселони: замість Ромеу, Рафіньї, Торреса та Алонсо на полі з'явилися Педрі, Ямал, Фелікс та Бальде.

58' Невертон пробивав з-за меж штрафного майданчика - вище воріт.

57' Зубков віддав передачу на Сікана, але Данило влучив у тер Штегена.

55' Подача у штрафний майданчик, Різник забирає м'яч у руки.

53' Чергова подача від Барселони і знову "гірники" відбиваються.

51' Рафінья наносив удар з-за меж штрафного, повз ворота.

50' Ракицький головою виносить м'яч після подачі з правого флангу.

48' Гочолеішвілі вийшов сам на сам і з гострого кута пробивав по воротах, тер Штеген рятує.

47' Торрес пробивав з-за меж штрафного - вище воріт.

46' Другий тайм розпочався!

Перша половина гри завершується! Шахтар мінімально веде у рахунку після голу Данила Сікана.

45' 2 хвилини додав арбітр до першого тайму.

42' Алонсо подавав з лівого флангу, м'яч прилетів у руки Різнику.

40' ГООООООООЛ! Шахтар відкрив рахунок у матчі! Судаков класно вирізав на Гочолеішвілі, той подав на Сікана, який головою пробив у дальній кут воріт.

37' Гочолеішвілі заблокував подачу з лівого флангу.

35' Судаков невдало вибив м'яч, аут для Барселони.

33' Знову Рафінья подає з правого флангу, на цей раз Ракицький перший на м'ячі.

31' Простріл від Рафіньї, Степаненко вибиває м'яч в аут.

29' Знову дальній пас на Судакова, на цей раз Араухо перехоплює передачу.

27' Закидання на Судакова пішло, але арбітр зафіксував офсайд.

25' Зубков виконував простріл на дальню стійку, але там нікого з партнерів не опинилося.

23' Невдале закидання виконав Тарас Степаненко, м'яч у Барселони.

21' Сікан намагався обійти Крістенсена на швидкості, але порушив правила.

19' Левандовський претендував на пенальті після контакту з Різником, але арбітр показав на удар від воріт.

17' Рафінья пробивав по воротах, м'яч пройшов поруч зі стійкою.

15' Матвієнко небезпечно пробивав, але влучив у тер Штегена.

13' Міг Зубков у контратаку вибігти, але Крістенсен встиг у підкаті вибити м'яч в аут.

12' Контролює Барселона м'яч, не поспішаючи просуватися до воріт Шахтаря.

10' Гюндоган пробивав з дальньої дистанції, вище воріт полетів м'яч.

8' Сікан пресингував захисника і порушив правила.

7' Кілька прострілів після кутового виконували гравці Шахтаря, але Барселона відбивається.

5' Різник піднімається, гра продовжується.

4' Надають допомогу українському голкіперу після цього зіткнення.

3' Різник класно обійшов Левандовського і полський форвард порушив правила.

2' Левандовський впав у штрафному майданчику Шахтаря, свисток арбітра мовчить.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Шахтар: Різник, Бондар, Степаненко, Криськів. Судаков, Зубков, Гочолеішвілі, Сікан, Матвієнко, Невертон. Ракицький

Запасні: Рудько, Лемкін, Азаров, Чигринський, Міроші, Кастілло, Егіналду. Швед, Топалов. Назарина, Кащук, Келсі

Барселона: тер Штеген, Канселу, Араухо, Крістенсен, Алонсо, Гюндоган, Ромеу, Рафінья, Гаві, Ферран, Левандовський

Матч 3 туру між суперниками, який відбувся у Барселоні, завершився мінімальною перемогою господарів (2:1).

Після трьох турів Барселона очолює турнірну таблицю групи H, у каталонців - 9 очок. Шахтар із трьома очками посідає 3 місце.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О 1 Барселона 3 3 0 0 8-1 9 2 Порту 3 2 0 1 7-3 6 3 Шахтар 3 1 0 2 5-7 3 4 Антверпен 3 0 0 3 3-12 0

Факти про матч