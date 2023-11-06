Вацко: Італія попросила УЄФА змусити Україну зіграти товариський матч

УЄФА наполягала, щоб збірна України перед матчем кваліфікації Євро-2024 проти Італії також зіграла товариський матч зі збірною Лаосу.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"Ви знаєте, що один з наших найважливіших козирів у матчі проти Італії - те, що в італійців 17 листопада гра проти Північної Македонії. Тоді як у нас з'являлось вільне вікно. Ми могли готуватись цілеспрямовано до матчу проти "скуадри адзурри" і сподіватись, що вона витратить багато сил у матчі за 3 дні до нашої очної зустрічі.

Звичайно, італійці також розуміють цей наш козир і почали створювати тиск на УЄФА. А УЄФА що? Правильно. Як і годиться максимально рівновіддаленій від всіх організації, прогнулась і вступила в гру на боці Італії.

УЄФА примушує нашу асоціацію зіграти контрольний матч перед матчем проти Італії. Сергій Ребров проти. Він цього не хотів і не планував, але УЄФА тупо нас нагинала. Вони навіть суперника для збірної України знайшли – збірну Лаосу. І схиляла до того, що зіграти треба саме 17 листопада – в один день з матчем Італії проти Північної Македонії.

Чесно, я в а##ї від цього. Збірну примушують грати матч, який вона не хоче грати, який їй не потрібен. Примушують на найвищому рівні. А з боку нашого найвищого рівня — мовчок. Фейсбук закрили. У підсумку нашому тренерському штабові вдалося розпетляти цю історію. Збірна України таки зіграє контрольний поєдинок перед матчем з Італією, але зіграє 16 листопада у Гданську. Там команда Сергія Реброва проведе закритий контрольний матч проти місцевої "Лехії". Домовилися, до речі, провести по 10 замін, тому глобально вийде ігрове тренувальне заняття.

Хоча ні в кого немає сумнівів, що італійці отримають відео цього поєдинку, попри його закритість. Тому Сергієві Реброву слід добре подумати, чи варто випробовувати якісь тактичні моменти, які він хотів би приховати від суперника. Отака фігня, малята, отаке ставлення до нас, отака справедливість у футболі. Цинізм зашкалює. Слів немає. Цензурних слів", - сказав Вацко.