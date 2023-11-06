Збірна України U-17 вийшла в еліт-раунд відбору на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Юнацька збірна України U-17 виборола путівку до елітного раунду кваліфікації Євро-2024.

Про це повідомляє УАФ.

Українці зайняли третє місце у групі з Німеччиною, Фінляндією та Ліхтенштейном, але пробилися до наступної стадії завдяки потраплянню до п’ятірки найкращих команд, які посіли треті місця.

Жеребкування еліт-раунду відбору Євро-2024 (U-17) заплановано на 7 грудня. Україна U-17 буде перебувати в четвертому кошику.

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