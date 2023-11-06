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СК Дніпро-1 - Олександрія: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 16:57 169 0
СК Дніпро-1 - Олександрія: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 зіграє з Олександрією у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги. 

Стартові склади команд:

Дніпро-1: 12.Кінарейкін, 3.Адамюк, 39.Сваток (кап), 5.Сарапій, 11.Мірошніченко, 18.Бабенко, 22.Рубчинський, 8.Піхальонок, 9.Гуцуляк, 17.Лєднєв, 7.Філіппов.

Запасні: 33.Юрчук, 4.Пуріта, 42.Пасіч, 30.Кравець, 19.Вітіньо, 26.Каплієнко,  20.Горбунов, 28.Маркос Андре.

Олександрія: 44.Єрмаков, 5.Савченко, 8.Сігєєв, 11.Шулянський, 18.Логінов, 22.Скорко, 23.Джевані, 30.Копина, 55.Смирний, 71.Шостак, 88.Погорілий.

Запасні: 1.Долгий, 4.Кравченко, 12.Ернандес, 13.Бойко, 14.Кулаковський, 15.Андрейчук, 17.Базаєв, 19.Плакса, 20.Ващенко, 33.Безерра, 77.Шевченко.

Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця

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